AMLO pide esperar a que pleno de la SCJN resuelva sobre consulta de expresidentes

Tras conocer que el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la solicitud de consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que el pleno de la Corte resuelva.



En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo llamó a los ministros de la SCJN que resuelvan con apego a ley, que no se dejen intimidar y que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo.



“Hay que esperar porque debe explicarse, no solo interviene un ministro”.



Sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar que declara como inconstitucional la solicitud de consulta, por restringir los derechos humanos, el Presidente dijo que no compartía ese criterio que es el mismo que ha señalado el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.



“Eso manejó desde el principio Felipe Calderón, yo opino distinto, pero vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva”.



El Titular del Ejecutivo llamó a los ministros del máximo Tribunal de justicia del país que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar y que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo.



“Se tiene que resolver con apego a la legalidad, no necesitan leerme el artículo 35. Yo considero que no existe ninguna violación a los derechos humanos, porque en el caso que se lleven a cabo estos juicios los tienen que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad, dando a los inculpados las garantías de la defensa y el debido proceso”, dijo.