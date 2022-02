AMLO pide esperar investigación de supuesto “fusilamiento” de 17 personas en Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar las investigaciones de un supuesto fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, porque hasta el momento se tienen evidencias de un enfrentamiento pero no los cuerpos."Primero esperar a que tengamos la información. El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos", dijo.En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que sí hay evidencia de un enfrentamiento, pues hay casquillos, bolsas pero no los restos de los supuestos acribillados.El Presidente López Obrador dijo que desconoce si se trata de información manipulada y deseó "de corazón de que no sea como los medios de comunicación lo dieron a conocer”.Señaló que este lunes se tendrá más información sobre lo que sucedió en el supuesto velorio y posterior ejecución de 17 personas."Ojalá que no sea como se está difundiendo... todavía no hay información y ya lo dan como un hecho. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dado a conocer".