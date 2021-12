AMLO pide investigar patrimonio de Gertz Manero y Santiago Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar las fortunas y el patrimonio del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.En su conferencia mañanera de este miércoles en las instalaciones de la 13 Zona Militar de Tepic, López Obrador señaló que tanto Gertz Manero como Nieto Castillo “son personas íntegras y no son deshonestos”.“A todos (que se les investigue), a todos pero yo los considero gente íntegra; no los considero deshonestos. No es una guerra de la mafia del poder”, declaró el Presidente.El Universal ha documentado que la UIF, de la Secretaría de Hacienda, investiga transferencias millonarias internacionales de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal Gertz Manero; su yerno, José Antonio Martí Munain; además que el representante legal ha sido Juan Ramos López, actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.En ningún momento el Presidente López Obrador desmintió que la UIF, ahora a cargo de Pablo Gómez, revise las cuentas del titular de la FGR.El Presidente López Obrador reconoció también que podría haber una disputa entre el fiscal Gertz Manero y Santiago Nieto.“Sí, puede ser (que haya una disputa). El Reforma la trae contra Santiago y El Universal contra el Fiscal; ahora sí que sigan su camino, yo ya me voy a desayunar”, expresó antes de dar por concluida su conferencia matutina.Sobre Santiago Nieto, López Obrador dijo que le convendría que se aclarara formalmente “y le creo que fue por créditos”.