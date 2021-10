AMLO pide investigar si mexicanos de Pandora Papers cometieron delito

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió abrir una investigación y revisar si hay delitos en la lista de 3 mil empresarios y políticos mexicanos que movieron recursos a paraísos fiscales, entre ellos funcionarios de su gobierno, de acuerdo con Pandora Papers.“Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, cómo se resuelve pero sobre todo los que sacan dinero, que no evadan impuestos. Ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigación”.En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos, el Presidente López Obrador refirió que ayer se dio a conocer una lista de personas que sacan dinero del país para guardarlo en el extranjero.“Una lista grande y hay de todo. Bueno, decirles a los jóvenes que desgraciadamente no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando se dio a conocer que el hermano del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas, había sacado del país 100 millones de dólares usando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, Citibank, una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos”.Señaló que posteriormente se crearon las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo “pero por lo que estamos viendo no han dado resultados”.“Lo de Raúl Salinas fue en 92 y 94, tiene 29, 27 años, quien tiene ahora 26 años no había nacido. Siempre tenemos que dar antecedentes, sobre todo por los jóvenes”.Ayer, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó a través de Twitter que la unidad a su cargo ya investiga el caso como parte de la lucha anticorrupción emprendida por el Presidente López Obrador.“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir la corrupción. Por ello insistimos en que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, escribió.