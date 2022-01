AMLO pide que no haya "politiquería" sobre crimen de la periodista Lourdes Maldonado

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado no haya politiquería, porque no habrá impunidad en la investigación que se realiza para esclarecer dicho crimen.A pregunta expresa sobre si el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, podría ser llamado a declarar, el Presidente dijo que eso lo determinará la autoridad correspondiente pero pidió no adelantarse ni hacer juicios sumarios.“Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad. No hay impunidad. No adelantarlos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie. Ya no es el tiempo de antes, ayer lo dije, no somos iguales”.“Lo repito ahora, la Secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez no es García Luna. Lo digo así y ofrezco disculpa porque los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan zopiloteando”.En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que ya inició una investigación a fondo y se irán informando los resultados, siempre y cuando no afecte en el conocimiento de las posibles causas, móviles, responsables, los autores intelectuales y materiales pero “ya estamos trabajando”.Criticó que en estos casos lamentables hay mucha falsedad y mucha hipocresía, por lo que pidió tener confianza en su Gobierno que llegará al fondo de este caso.