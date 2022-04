AMLO pide revisar contenidos educativos y quitar modelo neoliberal

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario revisar los contenidos educativos porque su Gobierno no formará personas deshumanizadas y egoístas, pues ese era el plan del modelo neoliberal.“Tenemos que revisar los contenidos educativos porque no vamos a estar formando personas deshumanizadas, egoístas. Ese era el plan del modelo neoliberal. Por eso se está haciendo un análisis y se lleva a cabo con la participación de docentes, no sólo de los expertos y pedagogos, sino de los que enseñan en las aulas y mucha gente que está ayudando”.El 2 de febrero,El Universal dio a conocer que la SEP busca eliminar de los planes, programas educativos y el diseño de los libros de texto gratuitos de educación básica la palabra “neoliberales”.Durante la primera Asamblea de Análisis del Plan y Programas de Estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos, Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos, señaló la intención de quitar algunas palabras.Sobre los libros de texto gratuitos, el Presidente López Obrador recordó que también están bajo revisión pues “imagínese, 36 años de dominio de la política neoliberal y lo que hicieron quería privatizarlo todo, nada más que está muy grosero, lo que decía Saramago sobre la privatización pero ahí se los dejo de tarea”.Este martes, en la conferencia mañanera, Marx Arriaga señaló que el modelo neoliberal meritocrático conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista ha generado centenares de problemas sociales.Señaló que es necesario un “modelo educativo decolonial, libertario, humanista”, que termine con el racismo, con las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad, que se acaben con el clasismo en una sociedad cansada de abusos y de atropellos.