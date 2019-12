AMLO pide ser "objetivos y responsables" por caso Bartlett

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ser "objetivos y responsables" con respecto al caso de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quién fue exonerado de presuntos actos de corrupción por la Secretaría de la Función Pública. Advirtió que si un funcionario es corrupto se va a la cárcel.



En la conferencia de prensa, dijo que una cosa es que Bartlett pueda caerle mal a alguna persona, pero que en realidad, "si no tiene responsabilidad es un asunto legal y moral también".



Dijo que en su Administración no existe la práctica de proteger a unos y destruir a otros.



"Tenemos que ser objetivos y responsables. Si hay un servidor público corrupto no sólo se va a su casa, se va a la cárcel. Pañuelo blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo y sostenerlo y quiero que me tapen la boca. No somos iguales", dijo.



Ayer, la Secretaría de la Función Pública exoneró a Bartlett Díaz de haber actuado bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, y tráfico de influencias por la adquisición de inmuebles y propiedades por parte de su pareja e hijos, así como por la participación de ellos y él mismo en empresas, y por no haberlo reportado en su declaración patrimonial.



El mandatario reclamó que no se puede acusar sin pruebas y dijo que a Bartlett se le va a juzgar por su actividad como titular de CFE y que lo que haya hecho antes, "lo tendrá que responder".



"Por lo que corresponde a nosotros, es director de la CFE: ahí cuáles son las tranzas, los contratos entregados. Lo que hizo antes, eso se juzga y cada quien tiene que responder pero la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta Administración y eso fue lo que se resolvió".