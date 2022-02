AMLO plantea "pausar" relación con España; para que "no nos roben"

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó poner “en pausa” las relaciones entre México y España para respetarnos y que “no nos vean como tierra de conquista".Al reconocer que no es buena la relación entre ambos países, el titular del Ejecutivo federal dijo que esa pausa es conveniente para los pueblos de España y México.“Ahora no es buena la relación. Me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles”.“Hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y España. Pero como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban”.En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador consideró que una vez termine su sexenio podrían normalizarse las relaciones.“Entonces vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el Gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía –porque ya no estaría aquí– que no fueran igual que antes”.Señaló que México desea tener buenas relaciones con todos los gobiernos y los pueblos del mundo pero "no queremos que nos roben".“Así como los españoles no quieren que llegue de ningún país a robarles, tampoco lo queremos nosotros. (Por eso) vamos a esperar”, concluyó.