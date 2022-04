AMLO plantea reducir porcentaje para que revocación de mandato sea vinculatoria

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su iniciativa de reforma electoral propondrá reducir el umbral para que la consulta de revocación de mandato sea vinculatoria, ya que el actual 40 por ciento "es muy alto".En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario adelantó que la idea es que los resultados puedan ser obligatorios para las autoridades, por lo que se propondrá disminuir a 30 o 20 por ciento el mínimo requerido para que las votaciones sean válidas."Con la reforma electoral que vamos a presentar se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatorias. Pensamos que es muy alto lo del 40 por ciento de participación. Ahora participó mucha gente pero no pasó del 18 por ciento, entonces sí podría reducirse, que no sea el 40, que sea el 30 y si se puede el 20, eso sería lo mejor", puntualizó.Dijo que si no es posible reducir el porcentaje, quedarían a la voluntad del Presidente."Yo dije que si perdía me iba, aunque se trate del 18 o del 10. Si se pierde, ¿cómo se gobierna?", expresó.