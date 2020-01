AMLO presenta boleto para rifa del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de no venderse el avión presidencial, ya se trabaja en el mecanismo para poder “rifar” el Boeing 787 Dreamliner y con esos recursos, comprar equipo médico para el sector salud.En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente dijo que la próxima semana tomará la decisión y mostró un boleto de la Lotería Nacional con la imagen de la aeronave que usó para transportarse el expresidente Enrique Peña Nieto.De acuerdo con el boleto, el Boeing 787 podría rifarse el próximo 5 de mayo, como fecha tentativa del sorteo.No obstante, el presidente López Obrador expresó su preocupación por quién será el ganador de la aeronave.“No quiero que nadie se eche a perder, que se destruya una familia y no quiero cargar con esa culpa, parece un asunto menor, pero a mí me preocupa”.“Cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie, no afecte a su familia, que pueda tener este bien pero que lo aplique adecuadamente, que sea un bien para toda la familia”.Señaló que explora la posibilidad de que el ganador -cuando lo venda- pueda tener ese dinero en un fideicomiso en el Banco de México y que a éste le vayan entregando los intereses, se vayan capitalizando y que en un tiempo pueda decidir qué hacer con su dinero.El presidente López Obrador señaló que el Gobierno de Estados Unidos no ha dado repuesta al ofrecimiento del avión.Incluso, también se le ofertó al Gobierno de Canadá, porque el avión del primer ministro Justin Trudeau también se descompuso “pero éste es más grande”.