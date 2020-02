AMLO presentará una iniciativa para terminar con los “puentes”

Al conmemorar el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el próximo ciclo escolar presentará una iniciativa con el objeto que se acaben los “puentes” escolares y se conmemoren las fechas históricas en su día.



“Sé que es polémico pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va”, señaló el Presidente en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.



“¿Se acaban los puentes?”, se le preguntó al mandatario.



“Sí... Hay un diablito en las redes sociales que está aquí arriba: diles que te vas a reelegir, que vas a rifar el avión. No, no fue el diablito, sino que deberás, debemos fortalecer nuestra memoria histórica”, dijo.



El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que hoy participará en la conmemoración de la promulgación de la Carta Magna en el Teatro de la República en Querétaro pero lamentó que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido las fechas cívicas históricas.



“Los niños de las escuelas, hasta de secundaria, hablan de los ‘puentes’ pero no del porqué no asisten a la escuela un viernes o un lunes como acaba de suceder. Hoy 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución”, criticó.