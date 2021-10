AMLO presume “medalla de plata” como segundo líder más popular

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió “como buena noticia” que el periódico británico Financial Times lo colocó “con medalla de plata” como el segundo líder más popular del mundo, por debajo del primer ministro de India, Narendra Modi.“Ya reconoce que pobremente estamos en segundo lugar, tenemos medalla de plata, el Gobierno de México”, dijo López Obrador entre risas en su conferencia mañanera de este miércoles, en Palacio Nacional.En el Salón Tesorería, el Presidente pidió que se ampliara “grandotote, grandotote” la gráfica del Financial Times en la que Narendra Modi aparece en primer lugar con 71 por ciento de aprobación, mientras que López Obrador tiene 65 por ciento.“Esto es para el archivo de vanidades. Van a decir nuestros adversarios ‘es un ególatra’”, refirió entre risas.El Presidente López Obrador agregó que sus adversarios, “los de arriba, los fifís”, consideran al Financial Times “como la Biblia, cuando tampoco es la panacea”.“Esto lo subrayo porque no es mi persona, es la confianza de la gente y es para orgullo de México. Nuestro país está bien calificado en el mundo y es un orgullo ser mexicano, un orgullo”, refirió.