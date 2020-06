AMLO propone crear grupos de paz ante protestas violentas en la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó esta mañana que ante las manifestaciones violentas que en los últimos días se han registrado en la Ciudad de México se podrían crear “grupos de paz” que no estén armados, pero sí protegidos.



En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que lo que buscan estos grupos de jóvenes es provocar y que haya “encontronazo” con la policía capitalina, por lo que, comentó, este tema ya se está analizado en el Gabinete de Seguridad y señaló que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no está sola en este asunto y que tiene el apoyo del Gobierno Federal.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se deben de buscar formas para que no se den motivos para acusar al gobierno de represor, y advirtió que, ante las próximas elecciones, estas manifestaciones se irán intensificando.



“Ayer hubo una manifestación de jóvenes, como unos 100, 150 cuando mucho. E hicieron destrozos y no intervino la policía de la Ciudad de México porque la Jefa de Gobierno está actuando pues con tolerancia y no cayendo en la provocación, pero sí cometen abusos porque saqueaban comercios. Por eso yo no les llamó anarquistas (…) Estamos en comunicación constante con la Jefa de Gobierno y la apoyamos para que no esté sola, que todos ayudemos a no caer en estas provocaciones y en la medida de que se vayan acercando las elecciones, se va a ir intensificando estas acciones de confrontación.



“Hay que actuar con tranquilidad, aunque se tenga el corazón caliente no caer provocaciones (...) Buscar una forma que no les dé motivo para acusar al gobierno de represor. Porque nosotros no somos represores, porque provocan, provocan y provocan; porque lo que recurren es que haya encontronazo. Pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupos de paz, sin armamento, sólo bien protegido, porque luego la policía tiene instrucciones de no responder y los agreden fuerte, llevan a veces unos palos con clavos, y pues es una provocación. Muchos policías caen y esto está mal y los castigan”.



“Es un asunto que hay que atender bien, hay que pensarlo porque sí es una actitud muy provocadora”, dijo.



El mandatario reiteró que él prefiere no llamarle “anarquistas” porque, manifestó, no tienen nada que ver con los precursores de esa corriente política en México, como los hermanos Flores Magón.



“¿Qué tienen que ver estos grupos con Enrique Flores Magón? ¿Qué tienen que ver con Ricardo Flores Magón? ¿Qué tiene que ver estos grupos con Praxedis Guerrero, con los magonistas, con los anarquistas?”, comentó.