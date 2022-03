AMLO provocó “pleito callejero” con Parlamento Europeo, critica Julen

La carta que envió el Gobierno de México al Parlamento Europeo en reacción al posicionamiento que realizaron sobre los riesgos para periodistas y activistas carece de diplomacia, lenguaje adecuado e incluso parece un pleito callejero, consideró el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto.Consideró que si bien es reconocible que se defiendan las posturas del país ante el extranjero, el pronunciamiento de las autoridades mexicanas se desproporcionó.“Línea por línea, el comunicado me parece una desproporción en el uso del lenguaje, cómo se manifiesta, pareciera que con mucho coraje le contestas y como decimos aquí en Veracruz: le canta el tiro, como diciendo, mira ahí está y hazle como quieras, infórmate bien. Me parece que en ningún caso debería de haber una comunicación como la que hubo, me parece algo que, además el lenguaje que se ocupa, pues no tiene ni la más mínima diplomacia,”, dijo el legislador panista.La misiva que se hizo llegar al Parlamento Europeo es respuesta a la solicitud que hicieron para que en México se garantice el trabajo periodístico, dado que es considerado uno de los países más riesgosos para ejercer.“Aceptamos todos que defiendan las posturas de nuestro país pero que se defiendan con decoro, no un pleito que pareciera más bien un pleito callejero, por la contestación en cómo se da y los descalifica, los estigmatiza”.Rementeria del Puerto agregó que esta postura deja un mal sabor de boca en cuanto a la diplomacia mexicana.