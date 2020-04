AMLO rechaza plan de créditos entre empresarios y Banco Interamericano de Desarrollo

Al criticar “el modito” en que se logró, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Hacienda no dará su aval al acuerdo entre empresarios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para entregar créditos a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) hasta por 12 mil millones de dólares.Este domingo, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) —organismo integrante del Consejo Coordinador Empresarial— dio a conocer que, con el respaldo de la Secretaria de Hacienda, lograron “una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas” mediante BID Invest.Este último organismo, explicó el presidente CMN, Antonio del Valle Perochena, al dar la noticia en Twitter , es “el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo enfocado a promover la economía en Latinoamérica a través de la Iniciativa Privada”.Cabe destacar que el acuerdo fue informado por la misma Secretaría de Economía , confirmando el respaldo de Hacienda y hasta el canciller Marcelo Ebrard celebró la “muy oportuna iniciativa para proteger nuestra planta productiva y el empleo”.Ahora, este lunes, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmó que buscan imponer planes al Gobierno, por lo que no avalarán este plan de apoyo a MIPYMES.“No me gustó mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes, el poder económico y el poder político se nutrían mutuamente. Ahora hay una separación de poder económico y del poder político”.En Palacio Nacional, el Presidente cuestionó que haga ese tipo de negociación y quieran que la Secretaría de Hacienda lo avale. “Ni que estuviéramos de florero”, reviró el titular del Ejecutivo.“O cuando dijeron que el Gobierno se adhiera a nuestro plan económico. Como que es mucha la prepotencia: a ver te voy a dictar lo que voy a hacer. No es pleito, es confrontación de ideas”, dijo.Señaló que nadie le ha pedido que aplique un “FOBAPROA 2”, es decir, que el Gobierno se endeude para rescatar a un grupo.De acuerdo al CMN, el producto de crédito obtenido, revolvente y con un plazo medio de 90 días, permitirá financiar un monto estimado por hasta 12 mil millones de dólares (aproximadamente 290 mil millones de pesos) al año en facturas de 30 mil proveedores de México.“Las disposiciones se podrán hacer tanto en pesos mexicanos como en dólares de los Estados Unidos de América, dependiendo de la necesidad de cada MIPYME”.El Consejo señaló que existen aproximadamente 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en México que aportan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país.“Sin embargo, solamente un 23% obtiene financiamiento de la banca comercial y este menor acceso al crédito representa una de las principales limitantes para su expansión y supervivencia.”(Con información de El Universal)