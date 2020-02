AMLO rechaza que se vayan a bajar pensiones del IMSS; “no nos confundan”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los trabajadores que se pensionaron conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 únicamente recibirán una cantidad máxima de 10 salarios mínimos, al comentar “no nos confundan no somos iguales, ¿cómo vamos a bajar las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta”.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Zoé Robledo Aburto, director General del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), aseguró que la institución va a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 1973 y de 1997 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años.



“Nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se ‘rasura’ nada, no hay disminución. (…) Sí me interesa aclarar que se va a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores (…) a la hora de cotizar arriba de 10 salarios, es decir, se le va seguir calculando a partir de 25 (salarios), por una razón simple: creemos que es el trabajo de toda su vida que quienes cotizaron con 25 salarios, sería injusto reducirlo a 10”, dijo.