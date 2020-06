AMLO reconoce trabajo de Cuitláhuac pese a “rabietas” del PAN, señala diputada

La diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno aseguró que la reciente visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no sólo permitió refrendar su compromiso para detonar el potencial económico de la entidad, con el rescate de la industria petrolera, ferroviaria y portuaria, sino también, validar que las y los veracruzanos no se equivocaron al elegir como gobernador a Cuitláhuac García Jiménez.



“Más allá de las rabietas de Acción Nacional en su intento de denostar la imagen del Gobernador de Veracruz, el Ejecutivo federal reconoce y destaca la honestidad y la eficiencia de Cuitláhuac García Jiménez”, dijo.



La mayoría de los veracruzanos, enfatizó, no vemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador venga a “salvar” al Ejecutivo del estado, porque éste goza del respaldo de la ciudadanía, por ser un buen mandatario para este gran estado de Veracruz y porque aún se tiene muy presente que cuando Acción Nacional gobernó nunca hizo nada por el pueblo veracruzano.



Ferráez Centeno recordó que el PAN no esconde sus intereses por ganar terreno en el estado con falsas declaraciones, pero además, les dolió que el presidente López Obrador le haya recordado al pueblo de Veracruz que se opusieron a las reformas al artículo 4° de la Constitución, por las cuales se hicieron universales las pensiones a adultos mayores, a niños y niñas con discapacidad; que medicamentos y atención médica se otorguen de manera gratuita.

“Quieren cambiarlo para que no sea obligatorio apoyar al que menos tiene; ahora que están pasando por un mal momento (sus críticos), por cualquier cosa atacan al gobernador Cuitláhuac García. ¿Yo pregunto si es igual, que a los anteriores gobernadores?, hoy con él vamos a lograr verdaderos beneficios para todo el estado de Veracruz", refirió.



La Legisladora del Distrito XI Xalapa Rural, destacó que contrario a lo que digan quienes no quieren un cambio verdadero y perdurable en Veracruz, hoy en el estado la ayuda está llegando a los que más lo requieren, hay distintos créditos para apoyar a la gente y al mismo tiempo reactivar la economía, crear empleos. Se está haciendo algo que podríamos decir único, porque se están destinando muchos recursos para el bienestar del pueblo, estamos hablando de millones de créditos entre los gobiernos federal y estatal.



En entrevista, Ferráez Centeno sostuvo que con al corte de ayer, que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se ha dado atención a la población más necesitada, lo que ha hecho que prevalezca la paz y la tranquilidad en la mayor parte del país.



Y detalló las cifras dadas por el Ejecutivo federal con relación a Veracruz:

La entidad cuenta con una población superior a los 8 millones 500 mil habitantes, lo que representa más de dos millones 250 mil hogares, de los cuales gracias al compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, un millón 900 mil viviendas reciben algún tipo de apoyo de los programas sociales de bienestar.



Se cuenta con 113 mil jóvenes que reciben formación para el trabajo y una beca; 31 mil estudiantes universitarios reciben 2 mil 400 pesos mensuales; en nivel preparatoria son 275 mil alumnos y 322 mil más en el nivel básico; se construyen ocho universidades públicas y 13 mil 168 escuelas de comunidades pobres reciben de manera directa presupuesto para mantenimiento.



Sobre las personas Mayores, Ana Miriam Ferráez Centeno enfatizó que hoy 637 mil 495 adultos reciben pensión; 86 mil niñas y niños con discapacidad cuentan con un apoyo bimestral; 7 mil 336 padres reciben recursos para pagar las guarderías de sus hijos; se han entregado mil 760 créditos ganaderos a la palabra, y 230 mil productores de caña y café reciben apoyos directos.



Además, se logró un acuerdo con Estados Unidos para que aumente el volumen de compra de azúcar, lo que beneficia a Veracruz ya que cuenta con el mayor número de ingenios del país; también hay precios de garantía por arroz, frijol, leche y otros productos básicos; se están construyendo 235 sucursales del Banco del Bienestar para que 56 mil personas beneficiadas con las tandas para el bienestar puedan cobrar estos recursos; se han entregado 10 mil 91 créditos a la palabra de 25 mil pesos cada uno a pequeños empresarios.



También se informó que se han entregado 40 mil 685 créditos a trabajadores informales, de 25 mil pesos cada uno, en tanto que 66 mil campesinos están empleados de forma permanente por el programa Sembrando Vida.



En materia de inversiones públicas, continúan en proceso los trabajos de modernización de la refinería de Minatitlán, la rehabilitación del tren del Istmo y la ampliación del puerto de Coatzacoalcos; en tanto que el Gobierno federal va a realizar obras en 70 municipios para introducir servicios y unidades deportivas.



La legisladora, consideró que lo que todos los diputados deberían hacer es cerrar filas con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. "Hoy es tiempo de solidaridad, fuera de mezquindades, por el bien de los veracruzanos, dejar a un lado los intereses políticos y sumar todos a que se logren acciones que beneficien al pueblo veracruzano y no solo a unos cuantos".



También, recordó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez mantiene en todas las encuestas niveles aprobatorios y en honestidad el primer lugar, en cambio, la oposición sigue sin levantarse de la lona, pues en el horizonte no hay quien se le acerque en temas de honestidad y trabajo, pero no trabaja para los reflectores y el protagonismo.



"Lo hecho hoy por el gobernador de Veracruz, ha sido una muestra de cómo se hacen las cosas en la 4T, con una administración ordenada y finanzas sanas que ha logrado apoyar con más de 12 mil millones de pesos a cientos de familias veracruzanas de muy escasos recursos, remató.