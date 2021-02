AMLO regresaría el próximo lunes a las “mañaneras"

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador avanza en “franca recuperación” tras dar positivo a COVID-19, por lo que pronosticó que el próximo lunes retome sus actividades y encabece la conferencia de prensa matutina.



En Palacio Nacional, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destacó que el Presidente López Obrador haya difundido el pasado viernes un video para “callar voces que estuvieron circulando algunos temas que no eran veraces”.



“El Presidente está bien, va avanzando en su recuperación como todos lo vimos el viernes pasado. Nos dio muchísimo gusto, sobre todo para callar esas voces que estuvieron circulando algunos temas que no eran para nada veraces y por eso era un llamado a los medios de comunicación y a las personas para contribuir a esta estabilidad social y transmitirla y además, dije de forma responsable y veraz, sobretodo la información de la pandemia y a la salud del Presidente de la República”.



“Nos dio muchísimo gusto que nos diera ese mensaje, lo vimos bien, lo vimos optimista a la mitad de este contagio que lamentable tuvo pero que va en franca recuperación”.



“No sé ustedes pero yo lo vi muy optimista, sobre todo de muy buen ánimo para lograr ya su recuperación. Seguramente lo tendremos ya para el lunes de la próxima semana, yo me haré cargo esta semana de la conferencia y yo creo que para el lunes próximo lunes ya lo tendremos aquí con nosotros”, aseveró.