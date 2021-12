AMLO reprueba denuncia penal contra Lorenzo Córdova y consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la denuncia penal que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez (Morena), en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y cinco consejeros electorales más que votaron por suspender la revocación de mandato.“Ya la Corte emitió un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato y que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes, y lo demás pues no lo considero conveniente.“Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad. Pero es un asunto del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Yo estoy dando mi opinión como cualquier ciudadano”, expresó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.Señaló que los consejeros electorales cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse.Celebró el Presidente de México que se lleve a cabo este ejercicio democrático porque ayuda a que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. Por ello llamó a los ciudadanos a participar.“Hay algo que a los conservadores fifís no les gusta. ‘Te conozco bacalao aunque vengas disfrazado’. No les gusta que sea el pueblo el que mande porque se sentían los dueños”, declaró.