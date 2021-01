AMLO respalda a FGR por no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la exoneración que hizo la FGR del exsecretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por presuntos delitos contra la salud y lavado de dinero y a quien la Fiscalía determinó no ejercer acción penal.



“Ayer, la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al General Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió a la Fiscalía resolver pero tiene que ver con el gobierno que represento, es una decisión que toma la Fiscalía pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno sostiene que debe terminarse la impunidad, la corrupción pero no pueden haber represalias, venganzas y no se pueden inventar delitos.



“Que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate, lo más importante es la verdad y la justicia”, dijo.



Al fijar la postura de su gobierno, el Presidente López Obrador dijo que la FGR resolvió que no procede la acusación que le “fabricó” al General Cienfuegos la agencia estadounidense encargada al combate a las drogas, la DEA.



“Que la gente cuente con toda la información, que la gente sepa por qué la Fiscalía está actuando como lo ha decidido y que con la información podamos salir al paso con nuestros adversarios y a los representantes de grupos de intereses creados que están empeñados para atacarnos, para que se piense que somos iguales, que no hay ningún cambio, que somos encubridores y peleles de gobiernos extranjeros”, dijo.



El Presidente López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República consideró que los elementos presentados por la DEA no tuvieron ningún valor probatorio, para procesar, para iniciar un juicio contra el General Cienfuegos.



“¿Porque hicieron una investigación así, sin sustento aun cuando ya llevaron mucho tiempo? Detienen al General antes de las elecciones (en Estados Unidos) y el General Cienfuegos ya había estado en Estados Unidos, en marzo, de visita con su familia, igual, a lo mejor no había terminado de investigar… Todo eso hay que aclararlo”, cuestionó el Mandatario.



FGR DETERMINA NO EJERCER ACCIÓN PENAL CONTRA CIENFUEGOS



Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no proceder penalmente en contra del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Cepeda.



Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que la FGR resolvió la situación jurídica de Cienfuegos, quien fue entregado a México en noviembre pasado luego de que el Gobierno de Estados Unidos lo detuvo por acusaciones de vínculos con el narcotráfico de las que se desistió para que autoridades mexicanas continúen las pesquisas en su contra.



Ante la falta de elementos probatorios para proceder en contra del exmando militar, el Ministerio Público federal determinó no ejercer acción penal.



“El 9 de enero de 2021, el General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal. A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, detalló la FGR.