AMLO respalda ampliación del mandato de Zaldívar en la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que el Senado haya ampliado dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si es para que el también presidente de Consejo de la Judicatura Federal encabece la reforma al Poder Judicial.



"Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar), lo considero un hombre íntegro, una persona honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir, serán los legisladores”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que él envió el paquete de iniciativas para reformar al Poder Judicial pero que la extensión del mandato salió del Senado.



“Es una decisión que tomaron los senadores. Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar, estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo con la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados, en ministros. Y hay constancia de lo que estoy dando conocer”.



Señaló que “urge” una reforma al interior del Poder Judicial.



“Me llamó mucho la atención que ayer que se aprobó este artículo se pusieron pero furiosos los conservadores. Entonces ¿qué está pasando? Y ya me enteré y para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial. Le tengo confianza al Presidente de la Corte y es necesario que se amplíe dos años su permanencia sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte como el Consejo de la judicatura y porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces y magistrados”.