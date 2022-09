AMLO responde a Ucrania; defiende plan para acabar guerra con Rusia

Luego que ayer Myjailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuestionara el plan de paz de la guerra entre Ucrania y Rusia del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo acusara de beneficiar al gobierno ruso, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que muchos desechan su propuesta por sectarismos o intereses de élite.En su cuenta de Twitter, el Mandatario federal aseguró que es un deber el tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países, además de que está de por medio detener la inflación y la crisis económica y de bienestar en todo el mundo.En la red social, el presidente López Obrador difundió su plan pacificador para este conflicto que pronunció en el desfile cívico militar por el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México."Repito el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o intereses de élite.“Sin embargo, es un deber tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países. Está de por medio detener la inflación y la crisis económica y de bienestar en todo el mundo”, escribió.Este viernes, el presidente López Obrador planteó la creación de un comité para lograr la paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, avalado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y busca lograr una tregua de cuando menos cinco años.En el Zócalo de la Ciudad de México y ante la tropa que participó en el desfile cívico-militar por la Independencia de México, el Presidente arremetió contra las grandes potencias, la ONU y la OTAN, que no han ayudado a encontrar una solución pacífica a este conflicto armado.El Ejecutivo explicó que el canciller Marcelo Ebrard presentará la propuesta en la próxima Asamblea General de la ONU.Aseguro que no puede evitarse la sospecha “aunque parezca perverso”, que esa guerra está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica.“Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr una tregua de cuando menos cinco años entre las naciones y dedicar ese tiempo para enfrentar los grandes problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los países del mundo”, señaló.En respuesta, ayer sábado Myjailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuestionó el plan de paz de la guerra entre Ucrania y Rusia del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que es un tema que usa para sus “relaciones públicas” y lo acusó de ser un plan para beneficiar a Rusia.En su cuenta de Twitter, Myjailo Podolyak preguntó al mandatario mexicano si su iniciativa que presentará en la próxima Asamblea General de la ONU busca mantener a millones de personas bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva, si es así, indicó, “entonces tu ‘plan’ es un plan de Rusia".“Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. Andrés Manuel López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces tu ‘plan’ es un plan ruso”, escribió.