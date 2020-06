AMLO será “guardián” en elección de 2021 para que no haya fraude

Frente al proceso electoral del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, sin involucrarse en los comicios, se convertirá en un “guardián” para que se respete la libertad de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades.



“Es importante que quede claro que vamos a estar pendiente para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo al principio de su administración fue la de convertir en fraude electoral en delito grave.



“Es decir, el que se le acusa de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos y candidatos.



“El que falsifique actas, el que ‘embarace’ urnas, el que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel. Y es en serio”.



El presidente López Obrador señaló que se acabarán los fraudes electorales, y esto no es injerencia en el INE o el TEPJF.