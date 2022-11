AMLO sí llenó el Zócalo, algunos quieren minimizar marcha, critica Gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó que algunos medios de comunicación, como el diario de nacional Reforma, “tergiversaron” la información de la marcha en respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador pues sólo resaltaron las imágenes de autobuses donde se trasladaron ciudadanos, así como las del Zócalo antes de la llegada del primer mandatario.En la conferencia de prensa este lunes, desde Sala de Banderas en Palacio de Gobierno, el García Jiménez expuso que, en cambio, Reforma sí celebró la marcha de respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE), “defendiendo los privilegios y corrupciones de gobiernos anteriores”.De igual modo, el Gobernador acusó que existe molestia entre la oposición ante la aceptación del 70 por ciento de aceptación que mantiene el Presidente, quien además cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos del país ante los avances que se han logrado en estos años.“Tergiversar, el Reforma cuando habló de la marcha que presuntamente defiende al INE, todo positivo: sí a la democracia, cuántos asisten, las cifras, hasta las infladas también sacaron, en cambio cuando sucede lo de ayer, sacan lo de los camiones; mucha gente no fue a formarse a la marcha, se fueron directo al Zócalo, entonces tomaron esa escena y no toman cuando llegó el Presidente, es diferente, ya sabemos que el Reforma defiende a esta clase de privilegiados de la corrupción anterior, están molestos porque el presidente tiene este apoyo popular, 70 por ciento de aceptación, el Zócalo ya nos queda chiquito, es complicado llegar a una de estas convocatorias”, dijo.García Jiménez dejó en claro que estas acciones son “importantes” para defender el avance de los programas y acciones, como son becas para jóvenes de bachillerato, así como las pensiones de adultos mayores, este último programa constitucional que no podrán eliminar.“Es un tema importante, porque estamos defendiendo un movimiento que ha tenido u avance. El programa de Adultos Mayores es constitucional, va a ser difícil que los conservadores lo puedan quitar, las becas para estudiantes de preparatoria, en Veracruz el programa Sembrando Vida ha destinado millones”, dijo al resaltar que la delegación de Veracruz fue numerosa.“Nosotros no llegamos por donde arribó el presidente, tuvimos que llegar por otro lado, en fila india; logramos llegar, hubo pantallas y bocinas en el trayecto, una en el Hemiciclo a Juárez y otra en el Caballito”, refirió al detallar que hubo más de un millón 200 mil ciudadanos, pues era imposible llegar el Zócalo.Finalmente, reiteró que desde Veracruz se mantiene el respaldo al presidente López Obrador, para continuar con las acciones en beneficio del pueblo.“Falta por hacer, tuvimos 30 años neoliberales, sin embargo, hay que defender estos avances. Agradecer a la gente que apoyo”.