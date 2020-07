AMLO sienta las bases del bienestar para los mexicanos: MORENA

A dos años del triunfo histórico del pueblo, que por la vía democrática y pacífica se pronunció por desterrar el neoliberalismo e iniciar la transformación política y social de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sentado las bases de una nación más justa, aseguró el diputado local Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz.



A nombre del Grupo Legislativo de MORENA en la LXV Legislatura local, el legislador Ríos Uribe sostuvo que las reformas legales impulsadas en 19 meses de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, están sentado las bases para el bienestar sostenido y duradero de las y los mexicanos, el restablecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones fundamentales para el desarrollo de la nación.



“Tenemos un Gobierno humanista, que verdaderamente vela por los intereses del pueblo, por construir las condiciones y las oportunidades para su desarrollo, para combatir la lastimosa desigualdad social que los gobiernos neoliberales agudizaron. La pobreza extrema se está combatiendo con programas sociales efectivos que hoy permean a 9 de cada 10 personas a lo largo y ancho de México”, enfatizó.



Este miércoles 1° de julio, dijo el diputado morenista, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a la nación, sin triunfalismos efímeros, porque lo que abundan son los logros concretos pero sobre todo, palpables en la economía de millones de familias relevadas y condenadas a la pobreza por los gobiernos neoliberales.



Quienes amamos a México y a Veracruz, añadió, debemos sumarnos al llamado del Presidente López Obrador para actuar con honestidad, con amor a la patria y como una sociedad unida para desterrar las atrocidades cometidas en el pasado, acabar con la peste de la corrupción y combatir la grave desigualdad social.



Y detalló: los más de 30 millones de mexicanos que votamos por Andrés Manuel López Obrador podemos sentirnos orgullosos de que el Gobierno Federal está actuando para hacer de México una nación más justa, con una sociedad más próspera y fraterna, que aspire en forma conjunta a vivir con dignidad en el presente y futuro.



Con la representación del Grupo Legislativo de MORENA, reconoció los logros alcanzados en este primer semestre de 2020, a pesar del embate de la contingencia sanitaria por COVID-19, que ha impactado negativamente la economía y la vida de las y los mexicanos; sin embargo, como nación se goza con políticas sociales, públicas y económicas sólidas para impulsar la recuperación inmediata del empleo, de la economía y de los mercados.



“México no se quiebra porque tiene un Gobierno y un Presidente honrado, honesto, que no miente, no roba ni traiciona al pueblo, que goza de la aprobación, el respaldo mayoritario de las familias y el cariño de las y los mexicanos de bien. Vendrán años de progreso, de justicia social, de igualdad de oportunidades para la población, de salud universal y acceso garantizado a la educación superior. De recuperación del campo y la soberanía nacional en materia alimentaria y energética; será el sexenio de la esperanza y la recuperación a favor de los más pobres, del bienestar de nuestras familias”, concluyó.