AMLO ve innecesario pedir que EU investigue a gobernadores de Veracruz y Morelos

Ante la petición del activista y constructor mexicoamericano, Bryan LeBaron Jones, quien solicitó al Gobierno de Estados Unidos investigar posibles vínculos de los gobiernos de Morelos y de Veracruz con la delincuencia organizada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que “no hay nada que ocultar”.El Mandatario federal dijo que no es necesario que se pida una investigación desde el extranjero, pues su Gobierno “no protege a nadie”.“Hay cooperación y en todos los casos se investiga, es nuestra responsabilidad y vamos a cumplir nuestra responsabilidad siempre”.“No hace falta que nos pidan del extranjero, lo ideal es que no haya esas recomendaciones, que nosotros actuemos porque es nuestra responsabilidad. También si nos hacen recomendaciones no tenemos por qué enojarnos porque no tenemos nada que ocultar. No protegemos a nadie. No hay en México corrupción, no hay impunidad. Tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política. Por eso no tenemos nada de que avergonzarnos y se deben hacer las investigaciones”, refirió el Presidente en su conferencia matutina de este lunes.Añadió que, ante esta solicitud, seguramente la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México darán una respuesta.Cabe señalar que el viernes 14 de enero, Bryan LeBaron Jones pidió al Gobierno de Estados Unidos investigar posibles vínculos de los gobierno de Morelos y de Veracruz con la delincuencia organizada.El empresario envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitando que investigue las administraciones de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz y de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, después de que este último mandatario aparece en imágenes con capos, aclarando que su petición se hace no como una forma de intervencionismo del gobierno extranjero en México, sino como parte de la cooperación por la seguridad binacional.Respecto a Veracruz, LeBaron Jones señala los nueve cuerpos que fueron abandonados la semana pasada en una carretera al sur de la entidad y al mensaje que fue dejado a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno en la administración de García Jiménez, donde se le vincula directamente con un cártel en disputa con otro.“Como de costumbre, no hay señales de que se esté llevando a cabo una investigación seria por parte de las autoridades estatales o federales”, dice la comunicación, que agrega que tanto las autoridades locales como federales pretenden hacer creer que estos son casos aislados donde los grupos criminales se matan unos a otros. “Es la salida fácil para ellos”.