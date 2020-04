AMLO ya aceptó mi renuncia; "perverso" decir que salgo por salud: Ahued

Ricardo Ahued Bardahuil confirmó que no tiene COVID-19 y que su renuncia al cargo como Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria ya fue presentada y aceptada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pero hay un intención “perversa” al decir que es por temas de salud.



Durante entrevista vía telefónica, donde se le escuchó en perfecto estado de salud, el funcionario federal expuso que este mismo jueves tuvo una reunión con el ejecutivo federal, por varias horas, donde le expuso los motivos personales por los que decidía renunciar al cargo.



Explicó que el documento del SAT que se filtró a algunos medios es personal y no tiene nada que ver con su decisión laboral.



“Hoy mismo estoy aquí en la oficina, es un documento emitido a título personal de alguien, no sé de donde se sacó el análisis o si se presenta con ese documento algún certificado médico”, expuso.



Lo que reiteró, tal y como lo habría declarado a este medio, es que el día 30 de abril dejará la Administración General de Aduanas.



“Es un acuerdo con el señor Presidente, estuve platicando un buen rato con él, agradeciéndome todo el apoyo que hemos dado y yo también agradeciéndole el nombramiento ratificado por el Congreso de la Unión”.



Al respecto, Ahued Bardahuil expuso que hay una intención perversa por comentar que su decisión obedece a temas de Salud, “si fuera así lo hago público y en lo privado lo atiendo pero cuando alguien a título personal lo dice, me parece que primero se pregunta y luego se justifica”, asentó.



Y es que aseguró que no ha parado de trabajar en las últimas 24 horas y continuará laborando hasta el 30 de abril.



“Es por asuntos personales que ya le comenté al Presidente y que los ha comprendido con generosidad y atención hacia mi persona y así de sencillo”.



Por tanto, solicitará su regreso al Senado de la República para continuar con los trabajos que le encomendaron los veracruzanos.



Sobre los rumores de que su renuncia sería por no tener buena relación con Raquel Buenrostro, funcionaria del SAT, dijo que habrá muchos temas que saldrán a la luz pública.



“Haré públicas mañana las razones que le exprese al Presidente, serán formales y públicas, las que dan motivo a que yo me retire de esta Administración de Aduanas”, puntualizó al agregar que también debe esperar a que el Ejecutivo apruebe que haga público el documento donde expone su renuncia.



“Pero el documento va a ser público, lo haré de frente a los medios”, adelantó Ricardo Ahued, quien agradeció todas las muestras de cariño de parte de los veracruzanos que en redes mostraron su preocupación por su Salud.



“Vi muchos mensajes de preocupación en las redes y lo agradezco pero así es esto y por eso quise aclararlo con ustedes, lo creí pertinente”, finalizó en la entrevista.