AMLO: Ya comenzó la segunda etapa de la 4T; “es terminar obras comprometidas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya comenzó la segunda etapa de la Cuarta Transformación, que consiste en terminar las obras comprometidas, para que al final de su mandato no herede ninguna sin terminar a los futuros gobiernos.



Al visitar la presa Picachos, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; del gobernador Quirino Ordaz (PRI); y de la titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez, López Obrador explicó que en los dos primeros años de su gobierno ya se logró sentar las bases de la transformación de México.



Refirió que en este nuevo periodo se le dará continuidad a lo iniciado y se terminarán las obras; que se pueda concluir en los siguientes dos años o a finales de 2024.



“Viene la segunda etapa, pues es darle continuidad a lo que ya iniciamos y terminar obras que se puedan concluir en los siguientes dos años o a finales de 2024, y ya no estarnos comprometiendo más de lo que se va poder cumplir porque no queremos dejar obras en proceso”, expresó.



Recordó que su administración recibió muchas obras inconclusas, como hospitales, escuelas, caminos, presas y trenes.



El Presidente destacó que en medio de la crisis económica por la pandemia de coronavirus, su fórmula para enfrentar la recesión ha dado resultados, a diferencia de otros países que se endeudaron y no han podido remontar la crisis.



Con los habitantes de Concordia, el titular del Ejecutivo dijo que habrá justicia porque es paradójico y contradictorio que se tenga una presa y la gente no tenga el agua.



“Hago el compromiso que en Concordia se haga un acueducto y la gente tenga agua”, indicó.