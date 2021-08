Amonesta Contraloría a yunista Juan Pablo Álvarez Delong

Por incurrir en una probable responsabilidad administrativa con el Fondo Mixto Veracruz-CONACYT, la Contraloría General del Estado (CGE) dictó una amonestación pública al exdirector del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), Juan Pablo Álvarez Delong.



Dicha amonestación causó estado en el primer trimestre de 2021, luego que Álvarez Delong, hijo del expresidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, no promovió ningún medio de defensa contra el apercibimiento impuesto por la Contraloría de Veracruz.



La CGE determinó que Juan Pablo Álvarez Delong, en su carácter de secretario administrativo del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado “Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz”, no solventó la observación FP-098/2017/003 ADM de la Cuenta Pública 2017 de dicho ente estatal.



La observación de la Cuenta Pública 2017 del Fondo Mixto CONACYT-Veracruz advierte que el Comité Técnico no presentó el respaldo documental del reintegro de 5 millones 891 mil 847 pesos por proyectos cancelados ya pagados y por lo tanto, sujetos a devolución de recursos.



Otra situación que detectó la revisión del ORFIS a la cuenta 2017 del Fondo Mixto es que el Comité Técnico que encabezó Álvarez Delong dio dos cifras distintas de devoluciones por reintegros.



Es decir, actas del Comité estiman (sin documentación probatoria) un reintegro de 5 millones 891 mil pesos; mientras el estado de situación financiera del 31 de diciembre de 2017 menciona una devolución de 5 millones 463 mil pesos, esto es una diferencia de 428 mil pesos entre un monto y otro.