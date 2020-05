AMOTAC advierte que de continuar los asaltos se paralizará el transporte de carga

De continuar los asaltos como el que se registró la tarde del jueves, en la autopista Puebla-Córdoba, a la altura del poblado de San José Cuyachapa, municipio de Esperanza, lo que pasará es que se paralizará el transporte, consideró el delegado regional de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC), Aldo Romero Lezama.



Recordó que de acuerdo con lo que mencionan personas a las que les tocó pasar por esa experiencia, los hechos se registraron desde el kilómetro 224 y hasta el 240, con gente que salió de entre las montañas, con pasamontañas y armas largas, que comenzaron a asaltar a todos los conductores de tractocamiones y particulares que estaban ahí.



Mencionó que, aunque el llamado de auxilio se dio por parte de algunas personas que estaban en el lugar, la respuesta de la autoridad fue muy tardía e incluso el único reporte que emitió fue que en la zona estaba abierto el paso.



Comentó que en lo que va de este periodo de contingencia sanitaria los asaltos habían disminuido, pero ahora los delincuentes ya volvieron a actuar con impunidad.



Indicó que lo único que esperan los transportistas es poder transitar por esa zona con seguridad, pues el problema es añejo, pero a pesar de los constantes asaltos que ahí se dan, no se ha podido contener el problema y los delincuentes actúan cuando quieren.



El representante de la AMOTAC consideró que, si no se da abasto la Policía Federal o la Guardia Nacional, bien podría CAPUFE contratar vigilancia privada con lo que ingresa por las cuotas de peaje, porque ya no es posible para nadie continuar así.