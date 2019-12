AMOTAC alerta que bandidos aprovechan temporada de fin de año para atracos

El año que está por terminar fue bastante crítico para el sector transportista, sobre todo en el tema de la seguridad, aseveró el líder estatal de la Alianza Mexicana de Autotransporte (AMOTAC), Lauro Rincón Hernández.



Se agrava en esta temporada porque los delincuentes saben que las cargas son de más valor, al transportar electrodomésticos o licores.



"El tema de la seguridad no se ha podido resolver, no hay respuesta de las autoridades", declaró.



Esta situación ha generado que las pequeñas empresas cierren, pues su situación es crítica al no poder solventar sus gastos e incluso los seguros para la mercancía son demasiado elevados por la misma situación.



En cuanto al programa de chatarrización por parte del gobierno federal dijo que lo siguen discutiendo, pues no lo han activado aunque es un incentivo para renovar el parque vehicular.



"El programa lo maneja el SAT pero tenemos un gobierno al que le está costando mucho trabajo volver a retomar temas que tenía el anterior Gobierno en beneficio del transporte".



De manera general reiteró que este 2019 es de los más críticos y el panorama no es nada alentador para el sector que representa.