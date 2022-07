Amparan a Exmagistrada contra negativa del Congreso de ratificarla en el cargo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la exmagistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Martha Ramírez Trejo, en contra del acuerdo emitido por el Congreso del Estado para no ratificarla en el cargo por otros cinco años, por no estar debidamente fundado ni motivado, desechando el argumento de la Legislatura de que éste se trataba de un acto discrecional y, por tanto, inatacable.La ex integrante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que dejó el cargo en diciembre de 2020, promovió un juicio de amparo 152/2022 en contra de la porción normativa del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, el cual le fue concedido por los ministros de la Segunda Sala.En la sentencia, se concluyó que determinar que la ratificación de magistrados en el Estado dependerá de forma “soberana” del Congreso local, vulnera la independencia judicial prevista en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, así como las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación.Ramírez Trejo fue designada en 2010 por un periodo de diez años, por lo que previo a la conclusión de su encargo, solicitó su ratificación por cinco años más, pero fue negado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la pasada Legislatura veracruzana.Los ministros estipularon que el juicio de amparo sí es procedente contra la no ratificación de un magistrado, debido a que no se trata de un acto soberano ni discrecional del Congreso estatal."En virtud de que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad exigen, entre otros requisitos, la elaboración de un dictamen técnico por el Consejo de la Judicatura del Estado, el cual, si bien no es vinculatorio, sí debe estudiarse para que el Poder Legislativo decida, con una debida fundamentación y motivación, sobre la ratificación", establecieron en el fallo.Los integrantes del máximo Tribunal Constitucional del país explicaron que la expresión "soberana” en la Ley impugnada origina inseguridad jurídica puesto que, en este tipo de resoluciones, la Legislatura Local no puede decidir libre e independiente, al estar sujetas al control racional del derecho.De allí que los diputados deberán analizar un nuevo acuerdo en el que no se le aplique la porción normativa reclamada y que resuelva con la debida fundamentación y motivación sobre la ratificación de su cargo por cinco años más.La ex magistrada es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), con Maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.En 1972 ingresó al Poder Judicial del Estado y durante veinte años ocupó funciones como Oficial A, Oficial C, Oficial Administrativo D, secretario B, secretario D y secretario C, en seis diferentes dependencias que conforman la institución autónoma.Este nuevo revés al Congreso del Estado se suma a otras sentencias federales que han exhibido el actual irregular de la legislatura morenista. En ese sentido, durante la LXV legislatura, los diputados locales fueron responsables de errores en el procedimiento que, por su incompetencia, costaron la anulación de leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como fueron la reforma electoral y la Ley de Comunicación Social del Estado, ambas declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal del país por errores de la Legislatura.Asimismo, la Legislatura del Congreso del Estado encabezada por MORENA ha sido exhibida en numerosas ocasiones por las autoridades federales por abuso de poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como un acto arbitrario y fuera de la ley la suspensión de los miembros del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el nombramiento de un Concejo municipal para gobernar dicho municipio y la intervención de la tesorería municipal, actos que fueron catalogados por la SCJN como producto de una manipulación de la ley por parte del Congreso para actuar al margen de la ley.Igualmente, la legislatura morenista fue exhibida por actuar de manera ilegal, luego de que removió arbitrariamente al Magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez Federal ha ordenado su restitución. Sin embargo, el Congreso se mantuvo en desacato durante meses, razón por la cual el Poder Judicial de la Federación inició un procedimiento en contra de la exPresidenta del Congreso local, Paola Linares Capitanachi, así como de la Presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz, que podría redundar en su destitución y encarcelamiento.Otro revés para el Congreso del Estado se dio en agosto del 2021, cuando el Juez Décimo Octavo de distrito en Veracruz determinó presentar una denuncia en contra de los diputados locales y la exPresidenta del Congreso del Estado, Paola Linares Capitanachi, por haber aplicado de manera arbitraria el retiro forzoso al exmagistrado Marco Antonio Lezama Moo a pesar de la existencia de una orden federal que impedía al Congreso local removerlo del cargo, con lo que habrían incurrido en un delito federal que prevé penas de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar otro cargo público.