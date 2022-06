Amparo a José Manuel "N" no fue por unanimidad, exhibe Cuitláhuac

La decisión del Primer Tribunal Colegiado que ordenó la libertad de José Manuel "N" no fue tomada por unanimidad, ya que el Magistrado Martín Soto Ortiz votó en contra del fallo al considerar que no se atendió a la víctima y no hacerse un estudio de fondo del asunto.Así lo dio a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quién compartió en redes sociales un extracto de la intervención del togado al sustentar su rechazo a concederle el amparo al Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.Soto Ortíz se opuso a decretar su salida de la cárcel porque consideró que el caso de acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de ser el actor intelectual del homicidio del excandidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio "René" Tovar, fue tomado por un juez de control de una jurisdicción diferente de donde se cometió el delito.Además, porque a su juicio, “frente al quejoso está la víctima, yo pienso en un todo, no únicamente en el quejoso”, de allí que reiterara su discrepancia a conceder la libertad del exfuncionario de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, aprobada por sus homólogos Vicente Mariche y Salvador Castillo.“No estoy de acuerdo, discrepo definitivamente, tendríamos que haberlo analizados Mariche, eso no es cuestión de suplencia de queja (…) vi que hay una definición de la mayoría yo emitiré un voto particular. Vuelvo a insistir no estoy de acuerdo porque en un estudio profundo la competencia está criticada de origen”, puntualizó.Al sustentar su postura, que pidió se incorporara como un voto particular en la sentencia avalada por mayoría de votos, reafirmó que como juzgadores tenían que "ser cuidadosos en nuestras resultas"."Y diré que frente al quejoso está la víctima, y demás. Yo pienso en un todo no únicamente en el quejoso (…) y no me fui al fondo del asunto”, refrendó al señalar la supuesta incompetencia del juez de Control, Francisco Reyes Contreras, que emitió la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso.Lo anterior porque que el caso debió ser procesado por un juez penal local adscrito al Distrito Judicial de Papantla, en lugar de un impartidor de justicia asignado al Distrito Judicial de Pacho Viejo.