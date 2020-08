Amparo federal frena obra de electrificación en comunidad de Atoyac

El Ayuntamiento de Atoyac está imposibilitado de atender el problema de suministro de energía eléctrica en la colonia Obrera de la Villa Miguel Alemán, mejor conocida como Potrero Nuevo, ya que se está a la espera de la resolución del Juez del amparo interpuesto por un grupo de vecinos de esa localidad que se opusieron a la realización de la obra en el 2018.



Esto lo informó el alcalde Oscar Pimentel Ugalde, luego de conocer que el corporativo Beta San Miguel del Ingenio Azucarero El Potrero cortó el suministro de la energía eléctrica a la citada Villa, afectando a unas 110 familias que se quedaron sin el servicio a partir del 20 de agosto, tal y como lo había establecido la empresa azucarera.



Y es que la citada empresa desde 1970 otorgaba el suministro de energía eléctrica a las familias de esta localidad sin pagar un centavo, como parte de las prestaciones contractuales a que tenían derecho los trabajadores del ingenio azucarero, toda vez que en ese tiempo el propietario del mismo era el Gobierno Federal.



Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de sus habitantes ya no son trabajadores del ingenio, por lo que el corporativo en las revisiones de las condiciones generales de trabajo, el clausulado correspondiente desapareció y dio aviso a las autoridades municipales para realizar las acciones respectivas para evitar el problema que ahora se tiene.



Entrevistado vía telefónica, el Edil recordó que cuando tomó protesta como Alcalde en el año 2018, en su primer año de gestión constitucional fue sometido en sesión de Cabildo la realización de esta obra, misma que fue aprobado por unanimidad de sus integrantes.



“Cuando íbamos a dar el banderazo de inicio de la obra, un grupo de personas se manifestó y se opuso a su realización por lo que la obra se tuvo que cancelar en el 2018. Ahora en este año 2020, lo volvimos a meter en el programa general de inversión a sabiendas del tema que nos habían manifestado los responsables de la empresa, que quitarían el suministro, la energía eléctrica a partir de este 20 de agosto y cumplieron”, añadió.



El Alcalde de Atoyac admitió que un grupo de vecinos interpuso un amparo ante un juez federal, en donde se impide al Ayuntamiento iniciar con la obra de introducción de la energía eléctrica en esta colonia.



“Nosotros no podemos pasar por arriba un mandato federal. Ahora, el Ayuntamiento de Atoyac no puede realizar la obra porque todavía tenemos la audiencia constitucional hasta el 2 de octubre; el recurso está aprobado por el Cabildo, se puede constatar en la página del ORFIS, es la obra 003 del FISM pero hasta que no se resuelva no se podrá iniciar dicha obra”, añadió.



A decir del Presidente Municipal de Atoyac, no hay forma de que la red eléctrica de la colonia se pueda conectar a la red de la Comisión Federal Eléctrica (CFE), porque no cumple con la normatividad que la misma exige. Es por eso que tenemos que hacer la obra nueva, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 2 millones 39 mil pesos.



Finalmente, dijo que desde el 5 de marzo de este año 2020 se firmó en sesión de Cabildo la autorización de esta obra para su realización. "Ahora lo que más nos preocupa es que tenemos vecinos enfermos y este próximo lunes 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021, ¿cómo van a recibir sus clases nuestros niños, niñas y jóvenes si no hay energía eléctrica?", se cuestionó por último.