Ampliación del Puerto de Veracruz también tiene irregularidades que solventar

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 2 mil 460 millones 837 mil 781.71 de pesos en la obra Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la zona Norte.



Lo anterior, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, aunque la obra comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.



En la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J3E-22-0340-2020 340-DE, cuyo objetivo es fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, la ASF detectó que los parámetros no se cumplieron.



La ASF encontró que hay diferencias por la falta de soporte documental del ejercicio presupuestal, pagos indebidos por diferencias entre las cantidades de obra estimada y pagada contra los realmente ejecutados en dos contratos por 323 mil pesos y 411.4 mil pesos, respectivamente.



Además, que en tres contratos no acreditaron finiquitos, actas de entrega recepción de los trabajos, extinción de derechos y obligaciones y las fianzas de garantía de vicios ocultos y falta de acreditación de documentación soporte por un monto de 2 millones 460 mil 102.7 pesos, relativa a obras comprometidas con base en el convenio núm. II-029-2016-G.J., de los cuales se pagaron 388 millones 864.1 mil pesos en el Ejercicio 2019.



La autoridad federal detectó un faltante por 2 mil 460 millones 837 mil 781.71 pesos pendientes por aclarar, por lo que se determinaron siete resultados, de los cuales dos fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe.



Los cinco restantes generaron una recomendación; una solicitud de aclaración; una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones, ello hasta el 27 de enero de este año, que se concluyeron los trabajos de auditoría.



La conclusión de la ASF detalla que, si bien la Administración Portuaria Integral cumplió con algunos de los ejes de contratación, gasto, e inversión, incumplió con las disposiciones legales y normativas enumeradas. Esta es la quinta ocasión que el proyecto de ampliación resulta con observaciones financieras.



Los temas financieros no son los únicos que arrastra la obra de ampliación del Puerto de Veracruz.



Apenas hace 2 semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar el alcance de los agravios hechos valer por un grupo de habitantes de la ciudad de Veracruz respecto a un amparo contra esta obra.



Aunque en un inicio, el amparo promovido desde 2016 fue desechado, posteriormente admitido y finalmente sobreseído, cinco años después el máximo tribunal del país determinará si hay o no interés jurídico y legítimo que sustente los agravios.