Ampliación del Puerto de Veracruz ya dejó daño “devastador”

Ambientalistas de la ciudad de Veracruz celebraron el fallo emitido hace unos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya sido a favor de los arrecifes y humedales veracruzanos, sin embargo, advirtieron que aunque se promueva la remediación, el daño es “devastador” y ya está hecho.Recientemente, la Corte constató que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) vulneró "el derecho humano al medio ambiente sano" pues sólo verificó de manera fragmentada los impactos ambientales que causarán los trabajos para ampliar el puerto de Veracruz.Por ello, la Primera Sala determinó otorgar un amparo a habitantes de la zona que obligará a las autoridades a pronunciarse en torno a dicho impacto y a la viabilidad de continuar con los trabajos de ampliación.Al respecto, los ambientalistas explicaron que en su momento se autorizaron 450 hectáreas sobre tierra por 500 hectáreas hacia el mar, para obras y actividades de la ampliación, pese a las protestas desde los primeros estudios que se realizaron.Un caso en concreto es el taponamiento y secamiento de arrecifes como La Gallega y La Galleguilla, donde de manera alevosa autoridades “cortaron” ese pequeño fragmento, desincorporándolo de la poligonal del Parque Arrecifal para hacerlo una losa de concreto y así pudieran entrar las embarcaciones.Estos no sólo eran atractivos turísticos sino también una fuente de ingresos para el sector pesquero. Pese a ello, las autoridades no tomaron en cuenta todos los estudios científicos que exhibían las posibles causa adversas a las obras y actividades por la ampliación del puerto, es decir, “no integró el principio precautorio en su conformación legal”.“Un caso en concreto es la participación directa de la SEMARNAT, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en coadyuvancia con la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER, ahora ASIPONA) destruyeron los humedales, que aunque la Suprema Corte de Justicia haya ordenado que se haga la biorremediación, el hecho es que no volverán a ser los mismos y que no producirán los mismos bienes y servicios ambientales que hoy están devastados”, dijo el consultor en materia ambiental, Jose González.Recordó que estas autorizaciones se dieron en la época del presidente Enrique Peña Nieto, demostrando un nulo interés por el medio ambiente.Por su parte, la regidora Lissethe Martínez Echeverría, a cargo la comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Veracruz, lamentó que estas acciones dejarán en vulnerabilidad a la población y aseguró que presionará por información actualizada, toda vez que con la resolución de la Corte se comprobó haberse violentado el derecho a un medio ambiente sano, como lo marca el artículo 4 de la Constitución.“Pediré en Cabildo se nos informe el monto que asciende el impacto ambiental causado hasta ahora por la ampliación del Puerto y la manera en que se pretende biorremediar, principalmente en cuestión arrecifal, así como un informe detallado de las actuaciones de la PROFEPA y CONANP que se fueron involucradas en su momento”.Por último, explicó que la resolución de la SCJN fue impulsada por el principio de in dubio pro natura, el cual implica que cuando exista duda en relación a una acción u omisión que pueda afectar al ambiente, las decisiones que se tomen deben orientarse a su protección.