La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) informó que ante la gran demanda en las oficinas de Hacienda por acceder al programa de reordenamiento vehicular Borrón y placas nuevas, éste se extenderá hasta próximo el 31 de enero.



En conferencia de prensa, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reiteró que este programa es opcional, no es reemplacamiento, siendo dirigido a aquellos que adeudan recargos y tenencia.



A decir de García Jiménez, antes del programa había 800 mil vehículos con algún tipo de rezago, por lo que se consideró que por ello se necesitaba mayor tiempo para que se aprovechara este programa.



Es así que la población que cuenta con rezago en pago de derechos vehiculares, puede acceder al beneficio y evitar recargos y multas con la adquisición de las nuevas placas destacó el gobernador Cuitláhuac García.



“Quedaría al 31 de enero este programa, todos aquellos que tengan rezago, pagan sus placas y podrán tener el descuento correspondiente”, apuntó.



De igual modo, reiteró que no se trata de un reemplacamiento en general como se llegó a mencionar, pues sólo está dirigido a quienes tienen adeudos.



“No es un nuevo impuesto, no es un reemplacamento, todos los que van al corriente no tienen que hacer nada, esto es para quienes van rezagados y tienen adeudos”, dijo al reiterar que la extensión a un mes más de este programa, es ante la demanda obtenida.



“Se estableció que el programa tendría una vigencia al 31 de diciembre de 2019, se ha tenido ampliar la vigencia del primero de enero al 31 de enero de 2020”, expuso.



Por su parte, el titular de la SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, detalló que el padrón vehicular en Veracruz es de un millón 920 mil vehículos, de los cuales más de 800 mil cuentan con adeudo.



Al momento, 120 mil se han regularizado para contar con una derrama de 253 millones de pesos y esperan que al termino del programa se logre una recaudación estimada en cerca de 400 millones de pesos.



Informó que ante las constantes quejas de ciudadanos, implementarán medidas en las oficinas de Hacienda, atendiendo incluso los sábados.



Las autoridades explicaron que el programa condona tenencias, multas y recargos, pero se tienen que pagar los derechos vehiculares y las nuevas placas.