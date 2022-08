Amplían programa para que más automovilistas obtengan placas nuevas en Veracruz

Se extiende el programa de Ordenamiento Vehicular 2022, el cual contempla descuentos del 70 por ciento en el pago de multas y recargos, así como 75 por ciento en el costo de las nuevas placas, adelantó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al invitar a los usuarios que aún no están al corriente con sus pagos, a hacer efectivos estos descuentos, ya que, a partir del primero de enero de 2023, las unidades que no cuenten con las nuevas placas, no podrán circular en territorio veracruzano.En conferencia de prensa, el mandatario estatal adelantó que el objetivo con esta extensión, es lograr que más unidades que actualmente circulan con placas anteriores como son los jarochos, el Tajín, el arcoíris o más antiguas, adquieran las nuevas placas.El jefe del Ejecutivo del Estado, dejó en claro que se trata de un tema de seguridad que se plantea a nivel nacional, ya que en todas las entidades del país sólo deben circular dos tipos de placas.“Esto nos va a permitir dar seguimiento mensual al tema de seguridad cuando se involucran autos robados. Lleva un buen avance, vamos a seguir insistiendo y ofertando, pero no como en los primeros seis meses, que era todo gratis. Eso fue durante estos primeros meses. Valoramos que iban a quedar rezagadas, queríamos ofrecerle una nueva alternativa. No pagan el cien por ciento de las multas y recargos, nosotros cubríamos el 70, ahora sólo el 30 por ciento”, detalló.Y es que reiteró que, de acuerdo a la normatividad nacional, a partir del primero de enero de 2023, las unidades que no cuenten con las nuevas placas o las que se expidieron en el pasado bienio no podrán circular en territorio veracruzano.“No van a poder circular el próximo año las placas que son de la administración de Fidel, Duarte, tenemos una reglamentación federal que cumplir, que nos dice sólo pueden estar en circulación dos tipos”, expuso.Por lo anterior, se destaca que la expedición del Segundo Decreto del programa de Canje de placas 2022, otorga beneficios fiscales comprendidos en dos trimestres.En este programa se contempla el Cambio de propietario sin costo, así como el Cambio de entidad Federativa, sólo cubriendo el Derecho de Control Vehicular vigente y el costo de las placas.