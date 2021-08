La declaratoria de emergencia por la afectaciones del huracán Grace se extenderá a 58 municipios anunció el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en esta ciudad tras su llegada para la celebración de los 200 años de la firma de Los Tratados de Córdoba.



Dijo que estará llegando al mediodía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien dará un mensaje muy importante sobre el reconocimiento de este hecho histórico y darle el significado que este tiene.



"Por eso estamos acá los poderes, para retomar el lanzamiento de Córdoba en la independencia se México, se va a retomar este hecho a nivel nacional".



También se suma la llegada del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza y con ello dar más realce al evento pues también sesiona el Congreso local.



En cuanto a las afectaciones por Grace señaló que fueron afectadas no solo la Huasteca baja veracruzana, sino también el Totonacapan en donde ya están trabajando.



"El Presidente de la República va mañana a anunciar el paquete de apoyos que hemos acordado, lo digo acá porque allá no es fácil comunicarse, en Poza Rica, Tecolutla, no hay buena señal".



Agregó que están en pláticas pues no quieren duplicar apoyos ya que la Federación entregará un paquete y el Gobierno del Estado otros.



"Tenemos tres maneras de financiar esto, primero la declaratoria de emergencia que se extiende a 58 municipios, el seguro de desastres y el seguro agrario para cuestiones de daños a cosechas como maíz, plátanos y cítricos".



Finalmente, aseguró que habrá justicia para el periodista orizabeño Jacinto Romero Flores asesinado hace unos días.