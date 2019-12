Ana fue contaminada en planta nuclear Laguna Verde; CFE la corrió y olvidó

Una mujer, numerosamente galardonada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su trabajo dentro de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, hoy se encuentra contaminada con cobalto, pero ha sido olvidada pese a las glorias que entregó, sin atención médica y sin respuesta ante una demanda de responsabilidad patrimonial en contra de esa empresa del Estado.



Ella es Ana Luisa Rodríguez Valladares, quien por varios años trabajó en la planta nuclear ubicada en el municipio costero de Alto Lucero y que mediante la demanda, lejos de pretender hacerse millonaria o sacar provecho del asunto en controversia, lo único por lo que suplica es atención médica de calidad.



Pero también que se elimine cualquier riesgo, que como ella, pueda tener algún excompañero de trabajo, que se encuentra constantemente expuesto a la radiación.



Su caso está siendo representado por el abogado Ricardo Morales Carrasco, que por primera vez, a través de DefiendeTv, expuso de manera detallada los pasos de este camino que ha atravesado Ana, después de determinarse que debido a una incidencia, su cuerpo fue contaminado con este elemento.



Para el estudioso del Derecho, llevar el caso resulta un reto mayúsculo, dado que admite tener poco conocimiento con respecto a la materia, pero de lo que está completamente seguro es que Ana Luisa fue contaminada indebidamente.



Lo anterior fue avalado por la Comisión Nacional de Seguridad de Energía Nuclear y Salvaguardas, a pesar de que previamente la CFE había establecido en dictámenes que en el cuerpo de la extrabajadora no había ningún tipo de toxicidad.



La Comisión Nacional, hay que precisar, es el organismo regulador nuclear de México, es decir quien certifica a Laguna Verde.



Ana refiere en la demanda que no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas, por lo que ahora está reclamando que fue contaminada con energía nuclear.



De acuerdo con la versión del litigante, la CFE hizo firmar a Ana un documento en el que se da por terminada la relación laboral y en el que se exenta (la empresa) de cualquier responsabilidad, no obstante, al establecerse la afectación a la salud, éste queda invalidado.



De ahí que, desde el 13 de agosto de 2019, se procediera a radicar la demanda en contra de la Comisión, la cual después de varios meses ha sido ignorada, lo que ahora motiva que se interpusiera un juicio de amparo indirecto por dilación de la impartición de justicia.



Lo mismo que CFE, la Secretaría de Energía también ha ignorado a Ana, dejándola en la indefensión, pese a la evidente disminución en su salud que presenta.



Morales Carrasco afirmó que durante este proceso y en la búsqueda de la información, se detectó que ya se han presentado casos como el de su defendida, es decir, la CFE ha venido ocultando sucesos graves, como este último.



Aunque desconoce a ciencia cierta los anteriores casos legales, al menos en el que defiende las posibles causales que devinieron en la contaminación de Ana, podrían ser la corrupción, falta de técnica o por cuestión de ahorros.



“Estos casos nos ponen en alerta para observar qué es lo que verdaderamente está pasando en la planta”, sentenció.



El abogado, como señaló al principio, no es experto en el tema, no pudo precisar si este riesgo se extiende a la población cercana o incluso si la afectación podría ser mayor.



En tanto, a partir de ahora, ante la evidente falta de respuesta de la CFE, se recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomando en cuenta que el ciudadano tiene ya la facultad de exigir como garantía un ambiente libre de contaminación.



Ahora, Ana lucha más “en alma que en cuerpo, porque su salud está gravemente afectada, lucha para que la CFE tenga la capacidad de resarcir las incidencias”.