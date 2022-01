Anáhuac regresa a clases en línea por contagios COVID en plantel, en Xalapa

Con el proyecto de aplicar un modelo híbrido a partir de febrero, la Universidad Anáhuac confirmó que reactivó las clases en línea ante el incremento de contagios en el plantel.La medida aplica en los tres niveles de la institución en la ciudad de Xalapa: bachillerato, licenciaturas y posgrados.“En estos días estamos en línea por la gran cantidad de contagios en todos los niveles, desde preparatoria hasta posgrados”.En tanto, la Anáhuac igual previó establecer un modelo híbrido para atender a sus estudiantes de cinco áreas académicas.“A inicios de febrero esperamos tener un regreso híbrido con un porcentaje alto en presencial, todo en seguimiento a las indicaciones y recomendaciones de nuestro Comité de Salud y al Protocolo interno propio de la pandemia”.Inicialmente, la Anáhuac previó retomar las clases presenciales a partir del 10 de enero de 2022, bajo las directrices del protocolo A-Care.Este contempla el ingreso al campus siempre y cuando demuestren el esquema de vacunación en proceso o completo, o presentando una prueba negativa PCR con el nombre del alumno o alumna. Se contempla además aplicar al sana distancia en áreas comunes de la Universidad.Se les instruye el lavado de manos cada dos horas, y el acceso a las personas, sean miembros de la comunidad o no, solo con cubrebocas, mismo que no deberán quitarse ni en las áreas al aire libre.Hay que recordar que otras escuelas han optado por las clases presenciales. Es el caso del Colegio Las Hayas en los niveles de primaria, secundaria y preescolar. Y la Secundaria Técnica Industrial 122 “Alfredo Martínez Pacheco”, por contagios de COVID entre los estudiantes.Los cierres de escuelas contrastan con la disposición de la Secretaría de Educación de Veracruz para impulsar las clases presenciales en los planteles.El pasado 18 de enero, el secretario Zenyazen Escobar García refirió que no se podían seguir posponiendo las clases, al tiempo que admitió que 66 planteles habían cerrado sus puertas por los contagios."Nosotros siempre hemos impulsado el regreso a las aulas, al final es un tema escalonado porque hablamos de una planeación del docente con su grupo, un día un grupo y al día siguiente, otro grupo pero es necesario tener los cinco días de la semana la escuela abierta", señaló el funcionario.