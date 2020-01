Analfabetismo complica pagar salarios a trabajadores en Ayuntamiento de Xalapa

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que para dar certeza jurídica y hacer más rápido el pago del salario a los empleados del Ayuntamiento, capacitarán a aquellos que no sepan leer ni escribir, para que hagan uso de cajeros automáticos o cajas de instituciones bancarias.



"Nos interesa más darles certeza jurídica y protección para que avancen todos hacia el uso de las tarjetas bancarias. El Ayuntamiento gasta mucho dinero y tiempo en llevarles el dinero en efectivo y el trabajador pierde mucho tiempo con las colas que hacen".



También informó que tras una reunión con el sindicato mayoritario, los acuerdos fueron que los trabajadores faltantes, que es un 10 por ciento, deberán hacer uso del plástico, esto para mayor seguridad de los mismos.



"Hoy me reuní con el titular del sindicato mayoritario y estamos todos de acuerdo que es muy conveniente para la seguridad de los trabajadores, que en lugar de recibir el efectivo, que es una cifra a veces importante, tengan una tarjeta que les dé más seguridad. Prácticamente el 90 por ciento de los trabajadores ya evolucionaron hacia ese sistema".



Lo anterior, lo señaló luego de que en días pasados, varios empleados del municipio esperaran por varias horas un pago, complemento de aguinaldo que debió realizarse antes del 2 de enero, recibiéndolo el día 3 de enero casi a las 22:00 horas.



En ese sentido, el primer Edil refirió que el 10 por ciento que se le paga de manera directa y que aún no decide cambiarse al método bancarios, esto se debe a la falta de cultura, por lo que buscarán la mejor alternativa de capacitación y así, lograr en su totalidad, pagar a todos con tarjeta.