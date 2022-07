Análisis independiente a supuestos restos de Viridiana se conocerá a finales de julio

A finales de julio se conocerá el dictamen independiente realizado a los restos resguardados en los Servicios Periciales de Xalapa y que la Fiscalía General del Estado (FGE) insiste que corresponden a los de Viridiana Moreno Vásquez.Así lo dio a conocer su padre, Enrique Moreno Marini, quien dijo confiar en el análisis que hará el perito forense proveniente de la Ciudad de México, pues lo calificó como "muy profesional"."Esperamos que tenga mejores resultados, se ve muy profesional el perito y sólo nos queda esperar a ver qué respuesta nos da en 30 días que se cumplirían fin de mes, a fin de mes más o menos está el dictamen", manifestó.Moreno Marini afirmó que si en el análisis que se le hagan a los restos, la respuesta es que sí corresponden a los de su hija, aceptarán la realidad pero aclaró que eso no implicará que desistan de conocer el motivo por el cual el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que estaba resguardada y no desaparecida."Ya si nos dicen que sí es y todos los análisis que le va hacer de peritaje sale positivo, sí, con el dolor de mi corazón tendremos que aceptar y seguir luchando porque esto no va a quedar así. Tienen que aclararme por qué, si estaba resguardada, por qué a los 2 o 3 días me la entregan de esa manera", fustigó.Ante la negativa del mandatario veracruzano de hablar sobre el tema, Moreno Marini recordó que han pedido audiencias con él y no los ha recibido, siendo el principal propósito el saber por qué dijo esas palabras.También comentó que le pidió paciencia al personal de la FGE y esperar a que se tenga el resultado de la segunda prueba de ADN y el dictamen independiente, para en caso de ser los restos de Viridiana, platicar con su concubino, sobre quién los recibirá.Sobre la respuesta informal de la FGE de que no tenía validez ni fundamento legal la denuncia por desaparición forzada, expresó que decidieron enviarla por correo postal y esperan una pronta respuesta.