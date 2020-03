Analiza Alcaldía de Coatepec apoyar a comerciantes afectados por contingencia

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que su Cabildo analiza la posibilidad de otorgar incentivos a locatarios y comerciantes, mismos que ya empiezan a tener estragos debido a la crisis por el coronavirus.



Y es que admitió que algunos establecimientos están cerrando de manera voluntaria, adoptando así las medidas de prevención.



“Se están adoptando medidas, muchos comercios han decidido cerrar de manera voluntaria”, acotó.



Por ello, no descartó que pudiera apoyarse a estos negociantes con algunos incentivos y facilidades que pudiera amortiguar la situación emergente que se vive.



“Ese tema es el que tenemos en la mesa, junto con la Comisión de Hacienda se está analizando la posibilidad dentro de nuestras competencias ver algún incentivo, no solo para locatarios sino para la población. Estamos viendo que podemos dar de facilidades, incluso dada la contingencia y viendo que personas no tienen acceso algún tipo de alimento, vemos con el DIF Municipal alguna medida de apoyo”, refirió.



Asimismo, señaló que una vez pasada la contingencia sanitaria, se tendrán que implementar diversas estrategias para reactivar la economía y es un tema que ya se empieza a prever.



“Una vez que pase la contingencia habrá que ver métodos adecuados, para empezar a reactivar la economía que se prevé quede lastimada”, sostuvo.



Finalmente, aseguró que algunos comercios están abusando de la contingencia para aumentar los costos de sus productos, por lo que hizo un llamado a la población a denunciar sus quejas.



“Comercio recibiría las quejas porque algunos negocios están incrementando los precios, podemos intervenir revisando las quejas y darle vista a la PROFECO”, finalizó.