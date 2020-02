Analizan cancelar contrato entre Etileno XXI y filial de Odebrecht

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que a la fecha se revisa si es posible cancelar el contrato entre PEMEX y una filial de Odebrecht para surtir de gas a la planta petroquímica Etileno XXI, en el municipio de Nanchital, Veracruz.



Lo anterior, al ser cuestionado sobre posibles irregularidades con el precio rebajado del gas y crédito para construir la planta, pues se utilizaron financiamientos de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).



El mandatario fue cuestionado sobre el contrato de PEMEX que se firmó en 2010, en el que se acordó que a la empresa Etileno XXI le daban el gas con un precio inferior al del mercado.



Un reportero expuso que en la cuenta pública del 2017, la Auditoría Superior de la Federación reportó que PEMEX había perdido 107 mil millones de pesos por vender el gas etilo 36 por ciento más abajo del precio de mercado.



Aparte, señaló que se han generado multas por 2 mil millones de pesos por no satisfacer completamente todo el consumo de la empresa, según los términos del contrato que concluye en 2030.



“Esa sería mi pregunta, si se va a cancelar, si hay posibilidad de cancelar este contrato”, se le cuestionó al mandatario federal.



“Se está revisando este caso. Lo importante es que esas operaciones fraudulentas ya no se permiten. Y no sólo es por la actitud del gobierno, sino también por la actitud asumida por el sector empresarial, hace poco, Carlos Salazar -lo felicito- dio a conocer un documento sobre la dimensión social y ética del empresario”.



“Son ya otras condiciones, eso ya no se permitiría en estos tiempos, porque tú estás haciendo referencia a un acuerdo con la empresa Odebrecht, para ser claros, en donde se creó esta empresa para producir polietileno y se les aseguró gas a precios rebajados, gas de PEMEX, se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de PEMEX para abastecer de gas a esta planta de Odebrecht”, respondió López Obrador.



El Ejecutivo federal añadió que para instalar la planta se les dio crédito de Nacional Financiera, además el reportero agregó que también se dio financiamiento con BANCOMEXT, a lo que el Presidente reconoció que hubo influyentísimo y corrupción.



“Entonces, se está revisando el contrato pero aquí lo más importante es que eso ya es pasado, ya se fue a la historia, pero al basurero de la historia”.



“(…) Se está revisando para ver si se puede cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo, porque también tenemos que actuar con legalidad, que haya Estado de derecho. Sí hay una investigación sobre este tema pero insisto, lo más importante es que nunca más vuelvan a suceder esas cosas”.