Analizan opciones sobre sustituto de Yunes Márquez si TEPJF valida inelegibilidad

En caso de que el Tribunal Electoral del Poder de la Federación valide la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de declarar ilegible a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la Alcaldía de Veracruz, la alianza "Va por México" tiene tiempo para registrar ante el Organismo Público Local Electoral a un nuevo candidato.



La decisión de quién sustituirá a Yunes Márquez es una decisión que se debe tomar en consenso y tienen las opciones de que sea una persona nueva o bien, el suplente, dijo el abogado en derecho electoral y miembro del Colegio de Abogados, Luis Alberto Martín Capistrán.



"La alianza ‘Va por México’ tiene todavía la oportunidad de designar a un candidato ante el Organismo Público Local Electoral ante la terminación del Tribunal Electoral del Estado para que entre como candidato nuevo, con una planilla nueva o la que ya esté registrada, o también existe la posibilidad de que el candidato suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez entre".



No obstante, destacó que aún no está perdida la candidatura para el exalcalde boqueño, porque la resolución del TEV es "cuestionable" dado que se basó en argumentos subjetivos y de interpretación.



"Es una sentencia cuestionable que se somete al análisis de valores muy subjetivos, los cuales ameritan muchas interpretaciones esta sentencia, en términos generales reconoce la ilegibilidad de uno de los candidatos de Miguel Ángel Yunes Márquez".



Explicó que una persona puede acreditar un domicilio, aun cuando no viva de manera permanente, "el hecho de que habite en un domicilio permanentemente es subjetivo, porque una persona puede habitar el domicilio, puede irse de viaje 15 días, 6 meses, irse de viaje cada tercer días, cada cuarto día, la residencia continua y permanente es el criterio por el cual el Tribunal decidió que no vive en el domicilio de Veracruz".



Tras la resolución del TEV, el caso deberá ser resuelto por el TRIFE.