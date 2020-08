Analizan reabrir parques y unidades deportivas de Veracruz Puerto, en septiembre

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, informó que el Ayuntamiento analiza la posibilidad de reabrir parques y unidades deportivas a mediados de septiembre.



Sin embargo, advirtió que con la reapertura de parques también habría reglamentos especiales para evitar aglomeraciones.



"Hay otros lugares que ya lo han hecho, la Ciudad de México por ejemplo, tiene parques al 40 por ciento, Querétaro igual, otros Estados, me parece que en la misma línea nosotros tenemos que ir avanzando, que haya una apertura gradual, ordenada. (...) Tiene que ser con aforos reducidos, con medidas de seguridad, no aglomeraciones, no deportes de contacto, evidentemente tiene que ser para una cuestión recreativa, de caminar, de poder correr, de tal vez hacer ejercicio pero uno de manera individual", dijo.



Yunes Márquez insistió en que se reabrirían con aforos reducidos y vigilancia para evitar una gran afluencia de personas, pues reiteró que la población les ha pedido reabrir los parques y las 14 áreas deportivas pero aclaró que se guiarán de lo señalado con el semáforo que emite la Secretaría de Salud.