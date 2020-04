Analizan volver a cerrar bulevar Ávila Camacho de Veracruz este fin de semana

Luego de que este lunes se reabriera a la circulación vehicular el bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz, no se descarta que nuevamente se impida el tránsito para el próximo fin de semana.



Luego de que desistiera la insistencia de los ciudadanos de acudir, se determinó suspender el cierre del bulevar, no obstante, se analiza si podría repetir la medida para evitar que la gente vaya a las playas.



"En estos días se tendrá la decisión si se cierra para el fin de semana. Lo determinamos abrir porque en teoría la semana pasada estábamos en día de asueto en donde podríamos tener mayor número de visitantes es por eso que se decide cerrar y como continúan las condiciones normales de trabajo, se reabre", dijo el director de Protección Civil Municipal, Alfonso García Cardona.



En cuanto al acordonamiento en la zona de playas, continuará de manera indefinida.



García Cardona recordó que se colocó cintas para imposibilitar el ingreso al mar "va a continuar con el acordonamiento de la zona de playas, ya la vialidad estará libre, pero se continuará con las playas, le pedimos a la gente que nos ayude, no hay condiciones para estar en la playa", finalizó.