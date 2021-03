Analizarán si Diputados y Cabildo cometieron violencia política contra Alcalde Suplente de Actopan

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), deberá analizar si los 50 diputados del Congreso de Veracruz, así como los integrantes del Ayuntamiento de Actopan han ejercido violencia política en contra del alcalde suplente de dicho municipio, Alfredo López Carreto.



Lo anterior, lo determinó la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al escindir los planteamientos presentados por López Carreto en ese sentido y ordenar al TEV emitir, en plenitud de jurisdicción, la resolución que corresponda.



“Se escinden los planteamientos relacionados con la violencia política que expuso el ahora actor en su escrito de demanda federal para efecto de remitirlos al Tribunal Local y en plenitud de jurisdicción emitir lo que en derecho proceda”, señala la sentencia.



En la sesión pública virtual, los integrantes de este órgano colegiado confirmaron además la invalidez jurídica de la acta de sesión de cabildo del pasado 24 de diciembre, en la que en la que se nombró “por corrimiento” a la síndica única, Nayeli Toral Ruiz, como alcaldesa y a José Altamirano Rodríguez en su lugar.



Y es que el Ayuntamiento de Actopan presentó un juicio electoral en el que alegaba que el tribunal veracruzano no tenía competencia para conocer del juicio local debido a que seguía subsistiendo el derecho político a ser votado de José Alfredo López Carreto, pero los togados determinaron como infundado este alegato al explicar que la controversia sí se circunscribe al ámbito electoral.



Sobre la invalidez jurídica del acta de sesión se explicó que no existe un precepto en la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, que faculte al Cabildo de un Ayuntamiento para hacer la designación del presidente municipal.



Aunque aclararon que ello no implicaba que López Carreto debiera asumir la alcaldía, sin antes ser llamado a ocuparla por el Congreso del Estado, algo a lo que la actual Legislatura se ha negado rotundamente alegando el impedimento legal que existe hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronuncie en definitiva sobre la acción de inconstitucionalidad 17/2020.



Lo magistrados regionales además modificaron la sentencia del TEV, en lo que respecta a la decisión de que el Legislativo estatal se pronunciara sobre quién debía ocupar el máximo cargo de esa municipalidad, toda vez que ya se le ordenó que debe llamar al suplente a tomar posesión de este cargo.



Cabe mencionar que las consecuencias jurídicas que tendría la confirmación de violencia política por parte de los diputados locales y los integrantes del Cabildo de Actopan, sería la incorporación de sus nombres en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, lo que les impediría buscar un nuevo puesto de elección popular durante el tiempo que permanezcan en éste.