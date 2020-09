Anciano atacado por perros en Briones sigue sin recibir justicia; sospecha “influyentismo”

Don Adrián Vélez Suárez, hombre de 80 años quien fue atacado por unos perros de la raza pitbull en la zona de Briones, sigue esperando que las autoridades le hagan justicia, luego de que se quedara sin orejas y con graves secuelas en los oídos y brazos donde fue mordido por los animales.



Acompañado de su hija Miriam, relata que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, de esto ya casi mes y medio y siguen sin tener respuesta, pues incluso asegura que no se ha citado a los dueños de los canes para que enfrenten el cargo.



“A mi padre lo atacaron el 22 de julio y al tercer día de los hechos se puso la denuncia ante la Fiscalía y aún no hay respuesta. No se han citado a las personas de los perros, no hay ningún avance, luego de una queja que pusimos en la Contraloría vinieron el viernes pasado, fue como vino un doctor a tomar la parte médica”, expuso.



Y es que esta familia exige que se haga justicia, pues don Adrián perdió el oído izquierdo, ambas orejas y la sensibilidad de los brazos, por lo que no tiene ya fuerzas y será difícil que vuelva a trabajar.



Padre e hija acusaron que las autoridades no actúan pues podría haber “influyentismo” por parte de la dueña de los perros de nombre Alma Delia Guevara, quien trabaja en la Secretaría de Salud y quien junto con su esposo no ha dado la cara desde el incidente.



“Que impotencia y coraje que no nos hagan justicia, no se nos hace justo, es como si nada hubiera pasado para ellos; los perros podrían volver a morder a alguien en el futuro. Que se hagan responsables de mi padre, no va a quedar como antes, necesita una prótesis y una indemnización porque sus brazos no tienen fuerza, tienen que responder por lo que pasó, el daño que nos ocasionaron”, mencionó Miriam.



El hombre de la tercera edad, quien fue atacado en la cabeza, oídos, piernas y brazos, aclara que los perros ya anteriormente habían mordido a otras personas y que incluso él mismo había alertado a los dueños para que no los dejaran sueltos.



“Estoy vivo de milagro y porque me defendió un compañero, los perros se metieron a la propiedad de mi patrón, estaban sueltos. Ya estos perros han mordido antes, yo les dije que pusieran cuidado, les dije cuatro veces y no hicieron caso”.



Asimismo, la hija del hombre asegura que durante los 15 días que permaneció su padre en el hospital ni la mujer ni su esposo se presentaron, aunque dijo que en una ocasión le llamó por teléfono para comentarle que los animales estaban vacunados y que se haría cargo de los gastos médicos.



“Una vez me hizo una llamada para ofrecerme lo que hiciera falta, que no me preocupara que los perros estaban vacunados y que se harían responsables pero pagamos casi 2 mil pesos en medicinas, yo gano 150 al día, en ese momento dejé de trabajar y no me pagaron. No se valía que nosotros nos expusiéramos y que a la fecha no den la cara”, explica nuevamente la hija.



Finalmente, don Adrián expresa que es grande su impotencia pues ha pasado frente a la casa de los responsables de los canes y ni siquiera lo voltean a ver; por ello exige justicia para su caso.



“Nadie se presentó en el hospital. Paso por donde vive la señora y como si nada, ni me ve, ahí siguen viviendo. Perdí el oído, ya no escucho del lado izquierdo, ella es influyente y por eso no llega la justicia para nosotros”, finalizó.